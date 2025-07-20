Более 15 пригородных поездов отменили на севере Ростовской области из-за последствий атаки БПЛА

Фото: ОАО РЖД

В связи с последствиями атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Ростовской области движение более пятнадцати пригородных поездов было приостановлено, а для трех составов были внесены изменения в маршруты. Об этом проинформировали пассажиров и жителей региона представители РЖД.Напомним, что в ночь на 19 июля Ростовская область подверглась массированной атаке дронов. По информации Министерства обороны РФ, системы ПВО успешно отразили нападение, уничтожив 24 беспилотника в воздушном пространстве над областью.Из-за падения обломков БПЛА на линии электропередачи в районе станций Лихой и Замчалово Каменского района произошло повреждение контактной сети. Это привело к временной остановке движения большого количества поездов.Ликвидация последствий инцидента на железной дороге продолжается. В частности, из-за этого 20 июля в Ростовской области было отменено более 15 пригородных поездов по техническим причинам.Изменения в расписании пригородных электричек коснулись следующих направлений: отменены поезда № 6155 и № 6667, которые курсировали между Ростовом и Лихой, а также маршрут № 6161/6361, связывающий Ростов с Глубокой. В обратном направлении, из Лихой в Ростов, больше не будут ходить поезда №№ 6162 и 6164. Прекращено движение и по маршруту № 6356/6160, следовавшему от станции Шептуховка до Ростова.Отменили также рейсы между Лихой и Глубокой: № 6351, № 6355 и № 6357. В обратном направлении, из Глубокой в Лихую, 20 июля не будут следовать и поезда № 6354, № 6360 и № 6362.Кроме того, отменили маршрут № 6359, соединяющий Глубокую и Шептуховку. Поезда №№ 6363/6365, курсирующие между Лихой и Кутейниково, № 6515/6517 – между Ростовом и Кутейниково, также отменили. В обратном направлении, из Кутейниково в Ростов, не будут ходить поезда № 6518/6516 и № 6364/6158. Маршрут № 6915 из Морозовской в Лихую и обратный рейс № 6916 из Лихой в Морозовскую также отменили.Кроме того, компания сообщила об изменении маршрута для трех пригородных электропоездов. Электрички № 6157 Ростов – Каменоломни (вместо Ростов – Лихая), № 6156 Каменоломни - Ростов (вместо Лихая – Ростов) и № 6163 Ростов – Каменоломни (вместо Ростов – Лихая) будут следовать по измененному маршруту.