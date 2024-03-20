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Родители пропавшей спортсменки из Ростова готовы заплатить 5 млн вернувшему их дочь. Об этом они сообщили 20 марта в телеграм-канале, посвященному поискам Анны Цомартовой.Родные девушки рассказали, что они готовы в течение месяца выплатить пять миллионов рублей и написать любые расписки.- Тому, кто вернёт нам Аню, мы готовы заплатить вознаграждение в размере пяти миллионов рублей. Пожалуйста, верните дочь! Гарантируем в течение месяца отдать всю сумму! Быстрее просто не получится. Подпишем любые нотариальные расписки, - написала мама Анны в соцсетях.Напомним, Анна Цомартова 10 февраля приехала в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После поражения в турнире девушка перестала отвечать на звонки и сообщения родственников. По словам очевидцев, Анна вышла из Дворца спорта и направилась к берегу моря. После в гостиницу девушка так и не вернулась.Добровольцы уже больше месяца продолжают прочесывать берег моря в поисках девушки.Кроме того, выяснилось, что в тот же день камера видеонаблюдения сняла неизвестного мужчину там, где пропала спортсменка.Рост Анны - 164 сантиметра, она спортивного телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза.В день исчезновения на девушке был надет черный спортивный костюм с капюшоном и обуты белые кроссовки.Если вы знаете, где Анна может находиться, позвоните по номеру: 112.