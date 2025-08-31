Новости
Сгоревший дотла маяк в Мержаново обещали восстановить

В Мержаново Ростовской области сгорели туристические декорации с маяком. Об этом сообщили владельцы территории отдыха в социальных сетях.

Пожар вспыхнул днём 30 августа. Огонь охватил постройку-маяк, два грузовых автомобиля и траву на площади около 1 000 квадратных метров. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на жилые дома, однако туристический объект выгорел полностью.

«Да, у нас действительно случился пожар, и все декорации с маяком сгорели дотла, но хотим сразу вас успокоить: на месте старого маяка мы обязательно построим новый», — отметили владельцы.
Фото: соцсцети
