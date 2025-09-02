Фото: соцсети/Дондей

Маяк в Мержаново в Ростовской области отстроят к зиме 2025 года. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на директора парка Оксану Бузину.Происшествие случилось 30 августа. Тогда из-за ландшафтного пожара была уничтожена популярная фотолокация в донском регионе. Кроме того, огонь охватил два соседних декоративных домика. Также были повреждены три частных дома за территорией парка. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, пламя удалось потушить на площади 1 000 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.Однако легендарный маяк был стерт с лица земли. Директор парка Оксана Бузина отметила, что конструкция будет непременно восстановлена. Ремонтные работы уже начались: убрана территория, завезены металлоконструкции.Как подчеркнула Оксана, маяк не был застрахован, это частная собственность.- То, что осталось от сгоревшего маяка, за несколько дней убрали с территории. Уже приступили к восстановительным работам. Планируют воссоздать конструкцию к зиме. Проход внутрь должен быть готов к новому сезону в апреле 2026 года. Новый маяк будет строиться по тем же самым чертежам, в том же самом цвете — белом. Материалы будут надежнее и безопаснее, - добавила директор парка.Парк работает круглосуточно, несмотря на все сложности. Оксана Бузина объявила о планах построить не только новый маяк, но и другие новые зоны для фото и отдыха.В 2017 году в 42 километрах от Ростова появилась необычная фотозона с декоративным маяком. Его создали для съемок фильма, но после окончания работы над кинолентой декорации остались. Вскоре это место стало популярным для фотосессий и прогулок. Местные предприниматели облагородили территорию, превратив ее в полноценный парк.