Освободившейся мандат донского законодательного собрания достанется Игорю Гуськову

Фото: Игорь Гуськов соцсети

Снятый с должности первого заместителя губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сменит должность. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на источник.Место освободилось после того, как члена донского парламента Анну Касьяненко назначили региональным министром сельского хозяйства. Она сложила свои полномочия 26 сентября.Игорь Гуськов числится в списке партии «Единой России» от Семикаракорской региональной группы на выборах в областное ЗС в 2023 году. Затем от мандата он решил отказаться.Анна Касьяненко была избрана в региональный парламент по этому списку в составе Кагальницкой региональной группы №7. По закону, освободившееся депутатское место по списку могут передать другому кандидату по решению партии.Однако официального заявления от регионального отделения «Единой России» пока нет. Но в скором времени его озвучат.