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На выходных в Ростове синоптики прогнозируют потепление

На выходных в Ростове синоптики прогнозируют потепление
В Ростове прогнозируют потепление на выходных. О погоде с 12 по 14 марта сообщили донские синоптики.

В пятницу температура воздуха составит -2 градуса днем и -6 - ночью. На следующий день потеплеет до +3...-2, а в воскресенье воздух прогреется до +5 градусов.

Все выходные в донской столице будет небольшая переменная облачность. Скорость юго-восточного ветра не превысит четырех метров в секунду.

Любопытно, что самую высокую температуру 12 марта зафиксировали в 2001 году. Тогда столбики термометров в Ростове показывал 13,7 градуса. А рекордно низкая температура (-15,1 градуса) была в 1987 году.

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