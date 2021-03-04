Коронавирусом заболели еще 270 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии медики выявили 4 688 случаев заражения COVID-19. 270 человек подхватили инфекцию за сутки с 5 по 6 марта.Среди новых заболевших 41,8% - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 31,5% - молодежь от 18 до 45 лет, 16,3% - пенсионеры от 66 до 79 лет, 6,7% - пожилые дончане старше 80 лет, 3,7% - дети.В основном коронавирус протекает в легкой форме с симптомами ОРВИ - с температурой и кашлем. Однако для людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров этот вирус особенно опасен. Такие пациенты часто находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких.