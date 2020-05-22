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Среди новых заболевших COVID-19 на Дону – 12 пенсионеров

Среди новых заболевших COVID-19 на Дону – 12 пенсионеров
Стал известен возраст пациентов с коронавирусом в Ростовской области, диагноз которых подтвердили в течение последних суток. Данные предоставили в правительстве региона.

Новых случаев заражения на Дону – 152. Среди них 59 человек – в возрасте от 18 до 45 лет, 58 – от 46 до 65 лет, 10 – от 66 до 79 лет, 2 – старше 80 лет и 23 – дети. За весь период в области выявили 3 569 инфицированных. На данный момент лечение в стационаре получают 454 пациента, остальные находятся дома. В большей части случаев болезнь протекает бессимптомно. Легче всего её переносят дети.

К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 23 человека. За весь период от COVID-19 умерли 34 пациента. В основном это люди старшего поколения.

Теги: коронавирус в Ростове пандемия в Ростовской области

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