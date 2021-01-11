В Ростовской области еще 479 заболевших коронавирусом побороли инфекцию

С начала пандемии медики вылечили 46 945 жителей Ростовской области, болевших коронавирусом. Из них 479 получили отрицательные тесты на COVID-19 за сутки с 12 по 13 января.Увеличилось и количество инфицированных. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 389 человек. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 56 738 жителей региона. Из них 2 264 пациента скончались от болезни. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 13 мужчин в возрасте от 56 до 88 лет и девяти женщин от 59 до 86 лет.По информации правительства области, в стационарах получают лечение 2 894 человека, среди которых 258 - в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, так как не могут самостоятельно дышать.Под наблюдением врачей находятся 29 326 человек с подозрением на коронавирус. Это люди с явными симптомами COVID-19 или те, у кого тест на инфекцию дал положительный результат.