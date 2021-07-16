Коронавирус выявили в 51 городе и районе Ростовской области

Коронавирус обнаружили в 51 городе и районе Ростовской области. Об этом рассказали в правительстве донского региона 20 июля.Больше трети инфицированных обнаружили в Ростове. Там за сутки выявили 119 случаев заражения. На втором месте оказались сразу два муниципалитета. Так, в Зерноградском и Аксайском районах - по 12 инфицированных.В Миллеровском районе заразившихся оказалось 10, в Азовском - 9, в Азове, Неклиновском, Семикаракорском и Каменском - по 8. На одного меньше - в Орловском районе. В Батайске, Гуково, Зверево, Таганроге, Кагальницком, Константиновском и Красносулинском районах выявили по шесть случаев заражения.По пять больных оказалось в Зимовниковском, Мясниковском, Песчанокопском, а также в Сальском и Чертковском районах. В Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Шахтах, Веселовском, Волгодонском и Дубовском, Егорлыкском, Морозовском, Ремонтненском, Тарасовском и Целинском районах выявили по четыре заразившихся.Похожая ситуация - в Волгодонске, Обливском и Тацинском районах. В этих муниципалитетах нашли по три инфицированных. В Багаевском, Белокалитвинском, Боковском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Пролетарском и Родионово-Несветайском районах выявили всего по паре заразившихся.Меньше всего заболевших - в Донецке, Верхнедонском, Кашарском, Куйбышевском, Мартыновском, Цимлянском и Шолоховском районах, там обнаружили всего по одному больному коронавирусом.Всего с начала пандемии на Дону заразились уже больше 105 тысяч человек, в том числе 340 - за последние сутки. Побороть опасный вирус за всё время смогли 93 967 жителей Ростовской области.