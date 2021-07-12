В 48 городах и районах Ростовской области выявили COVID-19. Информация об этом появилась на сайте правительства региона 14 июля.Коронавирус продолжает поражать жителей Дона. Больше трети инфицированных - ростовчане. В донской столице выявили 109 случаев заражения COVID-19.На втором месте с 12 больными идёт Сальский район. За ними - Таганрог и Красносулинский район. В этих муниципалитетах выявили по 11 инфицированных.По 10 человек обнаружили в Каменске-Шахтинском и Аксайском районе. На два заболевших меньше оказалось в Гуково, Новошахтинске и Зерноградском районе. А в Батайске и Семикаракорском районе выявили по семь случаев заражения.Чуть лучше ситуация - в Азове, Азовском, Каменском, Мясниковском и Егорлыкском районах. Там нашли по шесть инфицированных. В Кагальницком и Миллеровском районах число заразившихся достигло пяти. На одного меньше выявили в Новочеркасске, Багаевском и Боковском районах, а также в Волгодонском, Дубовском и Неклиновском.По три случая обнаружили в Зверево, Шахтах, Белокалитвинском, Кашарском, Матвеево-Курганском и Обливском районах. То же самое произошло в Октябрьском, Цимлянском, Чертковском и Шолоховском. Всего по паре больных - в Волгодонске, Донецке, Веселовском и Милютинском районах, а также в Морозовском, Орловском и Песчанокопском. Похожая ситуация - в Пролетарском, Усть-Донецком и Целинском районах. Меньше всего заболевших - в Мартыновском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. Там оказалось по одному инфицированному.Напомним, за сутки с 13 по 14 июля в Ростовской области заразились больше 300 человек. Всего за весь период пандемии это число достигло 103 368 граждан. Коэффициент распространения вируса снизился до 1,2.