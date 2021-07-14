В 50 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус
В 50 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус. Об этом сообщили в правительстве донского региона 16 июля.
В Ростове за прошедшие сутки оказалось больше трети всех инфицированных, 122 человека. На втором месте Сальский район. Там нашли 11 заразившихся.
За ними идут сразу четыре муниципалитета. Так, в Гуково, Каменске-Шахтинском, Аксайском и Красносулинском районах выявили по 10 инфицированных.
В Зерноградском районе заболели девять человек, а в Азове, Новошахтинске, Азовском и Миллеровском районах - по 8 жителей области. На одного заразившегося меньше нашли в Зверево. А в Новочеркасске и Мясниковском районе обнаружили по шесть инфицированных.
По пять случаев выявили в Батайске, Багаевском и Кагальницком районах, а также в Каменском, Октябрьском, Орловском и Цимлянском районах. В Волгодонском, Константиновском и Неклиновском районах, также как и в Обливском, Семикаракорском и Тарасовском районах заразились по четыре человека. Кроме того, по всего по три инфицированных обнаружили в Таганроге, Егорлыкском, Песчанокопском и Тацинском районах.
В Шахтах, Боковском, Верхнедонском и Веселовском районах, как и в Мартыновском, Ремонтненском и Целинском районах выявили все по паре больных. Лучше всего в Донецке, Белокалитвинском и Дубовском районах. Там, как и в Кашарском, Матвеево-Курганском, Милютинском и Морозовском районах, а также в Родионово-Несветайском, Советском и Усть-Донецком районах, нашли всего по одному заболевшему. То же самое произошло в Чертковском и Шолоховском районах.
Всего с начала пандемии на Дону выявили уже больше 104 тысяч случаев заражения. Смог справиться с опасным вирусом только 92 731 человек из них. Скончались в борьбе с инфекцией 4 918 жителей области.