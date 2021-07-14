В 50 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус. Об этом сообщили в правительстве донского региона 16 июля.В Ростове за прошедшие сутки оказалось больше трети всех инфицированных, 122 человека. На втором месте Сальский район. Там нашли 11 заразившихся.За ними идут сразу четыре муниципалитета. Так, в Гуково, Каменске-Шахтинском, Аксайском и Красносулинском районах выявили по 10 инфицированных.В Зерноградском районе заболели девять человек, а в Азове, Новошахтинске, Азовском и Миллеровском районах - по 8 жителей области. На одного заразившегося меньше нашли в Зверево. А в Новочеркасске и Мясниковском районе обнаружили по шесть инфицированных.По пять случаев выявили в Батайске, Багаевском и Кагальницком районах, а также в Каменском, Октябрьском, Орловском и Цимлянском районах. В Волгодонском, Константиновском и Неклиновском районах, также как и в Обливском, Семикаракорском и Тарасовском районах заразились по четыре человека. Кроме того, по всего по три инфицированных обнаружили в Таганроге, Егорлыкском, Песчанокопском и Тацинском районах.В Шахтах, Боковском, Верхнедонском и Веселовском районах, как и в Мартыновском, Ремонтненском и Целинском районах выявили все по паре больных. Лучше всего в Донецке, Белокалитвинском и Дубовском районах. Там, как и в Кашарском, Матвеево-Курганском, Милютинском и Морозовском районах, а также в Родионово-Несветайском, Советском и Усть-Донецком районах, нашли всего по одному заболевшему. То же самое произошло в Чертковском и Шолоховском районах.Всего с начала пандемии на Дону выявили уже больше 104 тысяч случаев заражения. Смог справиться с опасным вирусом только 92 731 человек из них. Скончались в борьбе с инфекцией 4 918 жителей области.