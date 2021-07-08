Больных коронавирусом нашли в 41 городе и районе Ростовской области

Больных коронавирусом зарегистрировали в 41 городе и районе Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве области.На 10 июля в донском регионе заразились 319 человек. Больше всего заразившихся выявили в Ростове-на-Дону - 117 человек. На втором месте - Аксайский район с 16 больными. За ними идёт Каменск-Шахтинский. Там оказалось 14 положительных тестов на ковид.В Красносулинском районе выявили 11 больных, в то же время в Сальском районе их всего 10. В Таганроге, Миллеровском, Семикаракорском районах ситуация получше - там по восемь больных. На одного инфицированного меньше в Гуково и Новошахтинске. А вот в Зверево, Новочеркасске, Багаевском и Егорлыкском районах - по шесть случаев заражения. Похожая ситуация - в Зерноградском, Мясниковском, Орловском и Тацинском районах.По пять человек выявили в Азове, Батайске, Донецке и Чертковском районе. В Шахтах, Белокалитвинском, Кагальницком и Неклиновском районах оказалось по четыре больных. На одного инфицированного меньше в Веселовском, Дубовском, Песчанокопском, Пролетарском и Целинском районах.Всего по паре человек выявили в Каменском, Октябрьском, Тарасовском и Шолоховском районах. Меньше всего больных - в Волгодонске, Боковском, Волгодонском, Константиновском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах.Всего за весь период пандемии число заболевших уже перевалило за 102 тысячи человек. Из них 91 489 жителей региона смогли побороть инфекцию. А 4 795 инфицированных с вирусом справиться не смогли.