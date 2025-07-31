Главный дирижер музтеатра номинирован на звание "Лучшего" в сезоне-2024/25

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Главный дирижер музтеатра Михаил Грановский номинирован на звание "Лучшего" в сезоне-2024/25. Голосование среди зрителей и поклонников театра проводит ClassicalMusicNews.Ru.Отметим, что в списке насчитываются десятки претендентов на звание "Лучшего". Голосование завершится 31 августа.Михаил Грановский занимает пост главного дирижера музыкального театра с 2023 года. Наиболее масштабной работой мастера на сегодняшний день считается премьера хореографической драмы «Тихий Дон. Мелехов» композитора Л. Клиничева, приуроченная к торжествам по случаю великого донского писателя М. Шолохова.