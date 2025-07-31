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В микрорайоне Суворовском в Ростове загорелась квартира

В микрорайоне Суворовском в Ростове загорелась квартира
Вечером 31 июля в Ростове-на-Дону, в микрорайоне Суворовском, в одном из многоквартирных домов случилось возгорание.

Согласно информации от областного управления МЧС, инцидент произошел на Измайловском бульваре, 5. Пожар охватил квартиру, и из окон начал выходить густой черный дым.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Пламя ликвидировали на площади 15 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не получил травм.
Фото: Соцсети
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