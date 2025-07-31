Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Заросли амброзии в Днепровском в Ростове покосят в начале августа

Заросли амброзии в Днепровском в Ростове покосят в начале августа
В Ростове заросли амброзии в Днепровском покосят в начале августа. Об этом проинформировали 31 июля в администрации Первомайского района.

Ранее Rostov.ru писал, что вредоносный сорняк разросся на территории между домами № 122 и № 120 «б». Агрессивное растение уже достигает высоты выше человеческого колена. Из-за этого местные жители не могут открывать окна на улицу.

Позже на публикацию отреагировала администрация Первомайского района.

- Работы по покосу сорной растительности по адресу: переулок Днепровский, 120-122 запланированы в срок до 10 августа 2025 года, - уточнили в ведомстве.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.