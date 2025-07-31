Заросли амброзии в Днепровском в Ростове покосят в начале августа
В Ростове заросли амброзии в Днепровском покосят в начале августа. Об этом проинформировали 31 июля в администрации Первомайского района.
Ранее Rostov.ru писал, что вредоносный сорняк разросся на территории между домами № 122 и № 120 «б». Агрессивное растение уже достигает высоты выше человеческого колена. Из-за этого местные жители не могут открывать окна на улицу.
Позже на публикацию отреагировала администрация Первомайского района.