Заросли амброзии в Днепровском в Ростове покосят в начале августа

- Работы по покосу сорной растительности по адресу: переулок Днепровский, 120-122 запланированы в срок до 10 августа 2025 года, - уточнили в ведомстве.

Фото: Соцсети

В Ростове заросли амброзии в Днепровском покосят в начале августа. Об этом проинформировали 31 июля в администрации Первомайского района.Ранее Rostov.ru писал, что вредоносный сорняк разросся на территории между домами № 122 и № 120 «б». Агрессивное растение уже достигает высоты выше человеческого колена. Из-за этого местные жители не могут открывать окна на улицу.Позже на публикацию отреагировала администрация Первомайского района.