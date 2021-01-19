Коронавирус побороли еще 327 человек в Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 327 человек. Всего за период с начала пандемии по 21 января медики вылечили 49 523 человека.По информации регионального правительства, увеличилось и количество заболевших. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 390 человек, а общее число инфицированных нарастающим итогом достигло 59 878 пациентов.В стационарах получают лечение 2 896 человек, среди которых 214 не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ. Если человеку в таком состоянии не обеспечить своевременную вентиляцию легких, его внутренние органы перестанут снабжаться кислородом, после чего перестанет биться сердце, прекратится кровоснабжение, что приведет к летальному исходу.Под наблюдением врачей находятся 28 539 жителей Ростовской области. Это люди с подозрением на коронавирус: у них либо проявились явные симптомы болезни, либо тесты на COVID-19 дали положительные результаты.