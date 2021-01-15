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В Ростовской области коронавирус побороли еще 359 человек

В Ростовской области коронавирус побороли еще 359 человек
С начала пандемии медики вылечили 48 864 жителей Ростовской области с диагнозом «коронавирус». За сутки с 18 по 19 января отрицательные результаты тестов на COVID-19 получили 359 человек.

Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа опасный вирус подхватили 392 человека. За период пандемии пациентами с коронавирусом стали 59 100 дончан.

В стационарах получают лечение 3 029 человек с диагнозом «коронавирус». Из них 294 пациента в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

Под наблюдением врачей находятся 28 859 человек. Это люди с явными симптомами болезни или те, у кого хотя бы один из трех тестов оказался положительным.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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