Коронавирус обнаружили у жителей 50 муниципалитетов Ростовской области

В Ростовской области коронавирусной инфекцией заболели ещё 307 человек. Новые случаи заражения зарегистрировали в 50 муниципалитетах Дона. Об этом сообщили на портале регионального правительства 10 ноября.В тройку лидеров самых инфицированных муниципалитетов вошли сразу шесть городов: Ростов-на-Дону - 101 человек, Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Шахты - 11 человек, Батайск и Новочеркасск - девять человек. По восемь заражённых выявили в Сальском и Семикаракорском районе, по семь - в Константиновском, Неклиновском и Красносулинском районах.В Таганроге, Тарасовском и Дубовском районах коронавирус подтвердился у шести жителей. У пятерых дончан из Новошахтинска, Зверево, Гуково, Миллеровского, Аксайского и Орловского районов ковидный текст также показал положительный результат.По четыре человека заразились смертельным вирусом в Донецке, Милютинском, Заветинском, Мясниковском и Веселовском районах, по три - в Белокалитвинском, Верхнедонском, Ремонтненском, Кашарском, Целинском, Чертковском, Кагальницком и Морозовском районах. В Шолоховском, Цимлянском, Песчанокопском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Пролетарском, Багаевском, Егорлыкском по два жителя заболели коронавирусом. Единичные случаи COVID-19 оказались в Азове, Каменском, Октябрьском, Тацинском, Азовском, Волгодонском, Боковском и Куйбышевском районах.Добавим, всего в Ростовской области зарегистрировали 33 734 человека с коронавирусом. Носителями опасного вируса являются дети, но страдают от него по большей части взрослые. Так, основная часть заболевших приходится на лиц старше 45 лет. Как правило, взрослые пациенты со слабым иммунитетом тяжело переносят болезнь. Некоторые даже нуждаются в дополнительном кислороде, потому что их лёгкие не могут самостоятельно справится с нагрузкой.