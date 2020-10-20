В Ростове ещё 144 человека заболели COVID-19

В Ростовской области за минувшие сутки ковидный диагноз подтвердился у 297 человек. Все инфицированные проживают в 21 муниципалитете Дона. Обновлённая информация появилась на портале регионального правительства 22 октября.Большинство случаев заражения снова пришлось на Ростов. В городе опасным вирусом заболели ещё 144 человека. В Новошахтинске коронавирус выявили у 56 жителей, в Новочеркасске - у 19 дончан. Новых 16 заражённых зарегистрировали в Зверево, у 15 человек из Азова тест на коронавирус также показал положительный результат.В Белокалитвинском районе COVID-19 зафиксировали у десяти жителей. По пять новых случаев обнаружили в Волгодонске и Сальском районе, по четыре - в Батайске и Гуково. В Шахтах и Неклиновском районе ковидный диагноз подтвердили трём заболевшим. В Таганроге, Азовском, Красносулинском и Песчанокопском районах инфицированных стало на два человека больше. Единичные случаи заражения выявили в Каменском, Мартыновском, Октябрьском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.Напомним, за весь период пандемии на Дону заражённых насчитывается порядка 27 840 жителей. Жертвами коронавируса стали 704 пациента, в том числе 14 человек за последние сутки.