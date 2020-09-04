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Коэффициент заболеваемости COVID-19 продолжает расти в Ростовской области

Коэффициент заболеваемости COVID-19 продолжает расти в Ростовской области
В Ростовской области продолжает расти коэффициент заболеваемости вирусом COVID-19. Об актуальных данных на 7 сентября сообщили в региональном правительстве.

Данная цифра является основной при ослаблении карантинных запретов. То, что коэффициент сохраняется выше единицы и продолжает увеличиваться, означает лишь одно: следующее снятие ограничительных мер отсрочено. Более того, если рост заболеваемости станет еще динамичней, то в регионе могут повторно ввести режим самоизоляции.

При этом с каждым днем увеличивается показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч жителей Ростовской области. За последние сутки он подскочил с 423,2 до 426,8.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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