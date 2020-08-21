Коэффициент заболеваемости вирусом COVID-19 в Ростовской области продолжает держаться на единице

В Ростовской области коэффициент заболеваемости вирусом COVID-19 продолжает держаться на единице. О данных на 25 августа сообщили в правительстве донского региона.Показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч жителей Дона за сутки подскочил с 381 до 384. Сам коэффициент распространения опасного вируса уже девятый день сохраняется на единице. Этом может помешать региону перейти на следующий этап отмены карантинных запретов.Напомним, сейчас в Ростовской области уже возобновили свою деятельность музеи, выставочные центры, кинотеатры, рестораны, кафе и столовые. Дончане могут посещать все детские сады, аквапарки, пляжи, фитнес-центры и непродовольственные магазины.