В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,07

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области начал расти. По состоянию на 19 декабря он составляет 1,07.Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился на 9,4 единицы и стал равен 1 118,6.Диагноз подтвердился у 47 006 тысяч дончан, из которых у 392 медики выявили инфекцию за минувшие сутки. Наибольшее количество новых заболевших составили люди от 46 до 65 лет (140 человек, или 35,7%) и молодежь в возрасте от 18 до 45 лет (135 человек, или 34,4%). Коронавирусом заразились 68 дончан в возрасте от 66 до 79 лет (17,4%) и 25 пожилых людей старше 80 (6,4%). Случаи заболевания зафиксировали и среди детей. За сутки опасный вирус подхватили 24 несовершеннолетних (6,1%), сообщили в региональном правительстве.Увеличилось и количество смертей от новой инфекции. За сутки от COVID-19 скончались 25 дончан. Всего с начала пандемии вирус забрал жизни 1 807 человек.