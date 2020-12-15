В Ростовской области продолжает падать коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться. По состоянию на 17 декабря он равен 1,07.Показатель распространения COVID-19 увеличился на девять единиц и достиг 1 100 на 100 тысяч жителей донского региона. Растет и число инфицированных человек. За сутки медики выявили 387 случаев заражения коронавирусом. Из них 151 - дончане в возрасте от 46 до 65 лет (39%). Немного меньше заболевших оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет - 118 человек, или 30,5%. COVID-19 подхватили и 62 пенсионера от 66 до 79 лет (16%) и 30 детей (7,8%). Вирус не обошел стороной и пожилых дончан. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 26 человек старше 80 лет.Увеличилось и количество жертв пандемии, сообщили в региональном правительстве. В Ростовской области второй день регистрируют рекордное число смертей от коронавируса - 28 человек. Это 15 мужчин в возрасте от 50 до 83 лет и 13 женщин от 58 до 83 лет.