Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области продолжает падать коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области продолжает падать коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться. По состоянию на 17 декабря он равен 1,07.

Показатель распространения COVID-19 увеличился на девять единиц и достиг 1 100 на 100 тысяч жителей донского региона. Растет и число инфицированных человек. За сутки медики выявили 387 случаев заражения коронавирусом. Из них 151 - дончане в возрасте от 46 до 65 лет (39%). Немного меньше заболевших оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет - 118 человек, или 30,5%. COVID-19 подхватили и 62 пенсионера от 66 до 79 лет (16%) и 30 детей (7,8%). Вирус не обошел стороной и пожилых дончан. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 26 человек старше 80 лет.

Увеличилось и количество жертв пандемии, сообщили в региональном правительстве. В Ростовской области второй день регистрируют рекордное число смертей от коронавируса - 28 человек. Это 15 мужчин в возрасте от 50 до 83 лет и 13 женщин от 58 до 83 лет.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.