Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области начал снижаться

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса начал падать. За сутки с 25 по 26 января он снизился до 0,99.Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 14 единиц и стал равен 1 473 на 100 тысяч населения. Растет и количество зараженных. За прошедшие сутки инфекцию подхватили 382 человека. Большинство из них — 140 человек — люди от 46 до 65 лет. На втором месте по числу новых пациентов с коронавирусом оказалась молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории выявили 104 зараженных. COVID-19 не оставил в стороне и пенсионеров с детьми. Борьбу с инфекцией начали 94 дончанина от 66 до 79 лет, 24 пожилых жителя региона старше 80 лет и 20 несовершеннолетних.По информации областного правительства, всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 61 814 человек. Из них 2 533 пациента ковидных госпиталей скончались от болезни. Из них 14 женщин и мужчин — за минувшие сутки.