Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области ненамного снизился

В донском регионе ненамного снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции. О данных на 15 июля сообщили в правительстве Ростовской области.Так, показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч жителей Дона составляет 266,2. Сам коэффициент распространения COVID-19 на протяжении пяти дней держится выше единицы. Однако данная цифра за последние сутки снизилась с 1,06 до 1,05.Отметим, что показатель распространения коронавирусной инфекции непосредственно влияет на отмену карантинных мер. В Ростовской области уже с 6 июля возобновили деятельность детские сады, бассейны и косметические салоны. В этот же день гражданам разрешили посещать пляжи. С 13 июля стали работать кинотеатры, бани и спа-центры.