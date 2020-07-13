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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области ненамного снизился

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области ненамного снизился
В донском регионе ненамного снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции. О данных на 15 июля сообщили в правительстве Ростовской области.

Так, показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч жителей Дона составляет 266,2. Сам коэффициент распространения COVID-19 на протяжении пяти дней держится выше единицы. Однако данная цифра за последние сутки снизилась с 1,06 до 1,05.

Отметим, что показатель распространения коронавирусной инфекции непосредственно влияет на отмену карантинных мер. В Ростовской области уже с 6 июля возобновили деятельность детские сады, бассейны и косметические салоны. В этот же день гражданам разрешили посещать пляжи. С 13 июля стали работать кинотеатры, бани и спа-центры.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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