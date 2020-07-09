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Несколько дней коэффициент распространения COVID-19 на Дону составляет больше единицы

Несколько дней коэффициент распространения COVID-19 на Дону составляет больше единицы
Фото: bloknot-voronezh.ru

В Ростовской области на протяжении четырёх дней растёт показатель распространения коронавирусной инфекции. Об этом 14 июля сообщили в региональном правительстве.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки коэффициент увеличился на 0,02 и составил 1,06. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей тоже поднялся - до отметки 260.

По словам главного санитарного врача региона Евгения Ковалёва, ограничения могут опять ввести, если ситуация с коронавирусом ухудшится в Ростовской области в целом. В настоящее время власти возвращают к работе ряд организаций. Так, с начала июля открылись детские сады, кинотеатры, бассейны, бани, сауны, салоны красоты.

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