Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится около единицы

Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится около единицы
Фото: Region61.biz

В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции уже вторые сутки держится меньше единицы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 8 июля, показатель составляет 0,99. Число инфицированных коронавирусом на 100 жителей Ростовской области равно 246,3.

Напомним, рост коэффициента распространения COVID-19 влияет на отмену ограничений, которые были введены в период самоизоляции. Если показатель превысит единицу, то не исключено, что карантинные меры будут применяться заново. Сейчас Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничений. С 6 июля начали работать бассейны, пляжи, салоны красоты, детские сады.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.