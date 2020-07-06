Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится около единицы

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции уже вторые сутки держится меньше единицы. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 8 июля, показатель составляет 0,99. Число инфицированных коронавирусом на 100 жителей Ростовской области равно 246,3.Напомним, рост коэффициента распространения COVID-19 влияет на отмену ограничений, которые были введены в период самоизоляции. Если показатель превысит единицу, то не исключено, что карантинные меры будут применяться заново. Сейчас Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничений. С 6 июля начали работать бассейны, пляжи, салоны красоты, детские сады.