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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области вырос до 1,3

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области вырос до 1,3
В Ростовской области подскочил коэффициент распространения коронавируса. За сутки со 2 по 3 июля он увеличился до 1,3. Это значит, что ежедневно один инфицированный может заразить как минимум одного здорового дончанина.

Показатель заболеваемости COVID-19 составил 2 383 на 100 тысяч населения. Растет и число зараженных. За минувшие сутки медики выявили 262 случая инфицирования коронавирусом. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 100 049 человек. Около 90% из них уже выздоровели и вернулись к привычной жизни. Однако врачи смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей.

С начала пандемии вирус забрал жизни 4 700 дончан. Из них 14 скончались за минувшие сутки. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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