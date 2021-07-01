Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области вырос до 1,3

В Ростовской области подскочил коэффициент распространения коронавируса. За сутки со 2 по 3 июля он увеличился до 1,3. Это значит, что ежедневно один инфицированный может заразить как минимум одного здорового дончанина.Показатель заболеваемости COVID-19 составил 2 383 на 100 тысяч населения. Растет и число зараженных. За минувшие сутки медики выявили 262 случая инфицирования коронавирусом. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 100 049 человек. Около 90% из них уже выздоровели и вернулись к привычной жизни. Однако врачи смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей.С начала пандемии вирус забрал жизни 4 700 дончан. Из них 14 скончались за минувшие сутки. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.