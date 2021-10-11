Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону достиг 3 463

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 12 по 13 октября он увеличился до 3 463 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения COVID-19 остается на отметке 1,05.С каждым днем медики выявляют все больше случаев инфицирования среди жителей донского региона. За последние 24 часа вирус подхватил 541 человек. Всего с начала пандемии борьбу с новой болезнью начали 145 380 человек.Большинство пациентов с COVID-19 уже выздоровели. Однако побороть вирус смогли не все. По данным регионального правительства, за период пандемии скончались 7 177 человек. Из них жизни 26 человек инфекция забрала за минувшие сутки. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.