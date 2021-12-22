Коэффициент распространения коронавируса на Дону продолжает снижаться

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться. По данным на 24 декабря, он равен 0,89. Это наименьшее значение за последние несколько месяцев. Показатель заболеваемости не прекращает расти. Он увеличился на 13 единиц и составил 4 536 на 100 тысяч жителей.За минувшие сутки диагноз подтвердился у 552 жителей донского региона, а общее количество достигло 190 614. Большинство заболевших - молодежь и люди от 46 до 65 лет. Среди пациентов с коронавирусом опасную болезнь побороли около 85%. Однако медикам удалось спасти не всех. COVID-19 забрал жизни 9 443 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония и онкология.