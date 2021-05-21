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Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на значении 0,97

Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на значении 0,97
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается неизменным. По данным на 25 мая, он равен 0,97.

За сутки опасную инфекцию подхватили еще 190 человек, а общее количество достигло 93 104. Большинство из них (89%) уже выздоровели от COVID-19.

Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Болезнь забрала жизни 4 356 жителей донского региона. Из них 12 скончались за минувшие сутки. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Показатель заболеваемости коронавирусом увеличился до 2 216 на 100 тысяч населения. За прошедшие 24 часа он вырос на пять единиц.

Фото: tvc.ru.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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