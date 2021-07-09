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Коэффициент распространения коронавируса на Дону почти неделю держится на отметке 1,3

Коэффициент распространения коронавируса на Дону почти неделю держится на отметке 1,3

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже почти неделю держится на отметке 1,3. Информация об этом появилась на сайте правительства области 12 июля.

Этот показатель показывает, как быстро распространяется вирус в области. Если коэффициент выше единицы, Роспотребнадзор рекомендует ужесточать коронавирусные ограничения. Как раз с 12 июля они вступили в силу.

Напомним, на данный момент власти запретили культурно-массовые мероприятия в общественных местах. На представлениях заполняемость ограничена до 50%. Также под ограничения попали ТЦ, аквапарки, кинотеатры и фитнес-залы.

Всего за весь период пандемии в области заразились 102 729 человек, включая 320 жителей области, выявленных за последние сутки.

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