Коэффициент распространения коронавируса на Дону почти неделю держится на отметке 1,3
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области уже почти неделю держится на отметке 1,3. Информация об этом появилась на сайте правительства области 12 июля.
Этот показатель показывает, как быстро распространяется вирус в области. Если коэффициент выше единицы, Роспотребнадзор рекомендует ужесточать коронавирусные ограничения. Как раз с 12 июля они вступили в силу.
Напомним, на данный момент власти запретили культурно-массовые мероприятия в общественных местах. На представлениях заполняемость ограничена до 50%. Также под ограничения попали ТЦ, аквапарки, кинотеатры и фитнес-залы.
Всего за весь период пандемии в области заразились 102 729 человек, включая 320 жителей области, выявленных за последние сутки.