Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области почти неделю держится на единице

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остаётся стабильно высоким. Уже несколько дней он держится на единице. Об этом сообщили на сайте правительства области 24 июня.Коэффициент - это среднее значение инфицированных одним человеком до изоляции. Однако важно понимать, что именно с ним связано, какие меры по сдерживанию вируса будут приняты. Роспотребнадзор рекомендует ослабевать ограничения, если коэффициент меньше единицы, и ужесточать заново, если выше.Согласно последним исследованиям, каждый инфицированный дончанин до изоляции успевает заразить, как минимум, ещё одного человека. А значит, если ситуация повторится на следующей неделе, после очередного вычисления коэффициента, скорее всего меры против вируса в области ужесточат. Например, могут ввести обязательную вакцинацию, о которой недавно говорил губернатор(тут ссылочку).На сегодняшний день за весь период пандемии полную вакцинацию прошли 446 772 человек, включая 4 593 дончанина за прошедшие сутки. А это около 10% населения всей Ростовской области