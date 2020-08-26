Коэффициент распространения коронавируса на Дону почти две недели сохраняется на единице

В донском регионе уже почти две недели коэффициент распространения коронавируса сохраняется на единице. Об этом сообщает правительство Ростовской области.По данным на 28 августа, на Дону продолжает увеличиваться показатель заразившихся COVID-19 на 100 тысяч жителей. За сутки цифра подскочила с 390 до 393.Стоит отметить, что коэффициент заболеваемости опасным вирусом — один из самых значимых факторов при послаблении ограничительных мер. Если он сохраняется выше единицы, то карантинные запреты снимать не будут.Донской региона находится на третьем этапе послабления ограничений. Так, заработали предприятия общепита, музеи, выставочные центры, кинотеатры и фитнес-центры. Для жителей Ростовской области стали доступны непродовольственные магазины, детские сады и аквапарки.