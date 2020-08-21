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На Дону коэффициент распространения коронавируса продолжает сохраняться на единице

На Дону коэффициент распространения коронавируса продолжает сохраняться на единице
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции продолжает сохраняться на единице. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

По данным на 24 августа, такой коэффициент держится уже на протяжении восьми суток. Учитывая важность данной цифры при послаблении карантинных запретов, перейти на следующий этап их снятия пока невозможно.

Показатель заразившихся на 100 тысяч дончан подскочил за прошедшие 24 часа с 378 до 381.

Жители Ростовской области уже могут ходить в рестораны, кафе, на пляжи и в кинотеатры, выставочные центры, музеи. Свою работу возобновили все непродовольственные магазины, детские сады, фитнес-центры и аквапарки.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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