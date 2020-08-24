Коэффициент распространения коронавируса на Дону по-прежнему держится на единице

На Дону коэффициент распространения коронавирусной инфекции по-прежнему сохраняется на единице. Об этом сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 26 августа на такой цифре данный коэффициент держится уже десятый день. Это может отсрочить переход к очередному этапу ограничительных мер. При этом показатель заразившихся на 100 тысяч населения в Ростовской области продолжает расти. За прошедшие 24 часа он подскочил с 384 до 387.В настоящее время донской регион находится на третьем этапе отмены карантинных запретов. Так, в области работают кинотеатры, музеи, выставочные центры, магазины и все предприятия общепита. Доступными для посещений стали фитнес-центры, аквапарки, пляжи и детские сады.