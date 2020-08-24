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Коэффициент распространения коронавируса на Дону по-прежнему держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса на Дону по-прежнему держится на единице
На Дону коэффициент распространения коронавирусной инфекции по-прежнему сохраняется на единице. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По состоянию на 26 августа на такой цифре данный коэффициент держится уже десятый день. Это может отсрочить переход к очередному этапу ограничительных мер. При этом показатель заразившихся на 100 тысяч населения в Ростовской области продолжает расти. За прошедшие 24 часа он подскочил с 384 до 387.

В настоящее время донской регион находится на третьем этапе отмены карантинных запретов. Так, в области работают кинотеатры, музеи, выставочные центры, магазины и все предприятия общепита. Доступными для посещений стали фитнес-центры, аквапарки, пляжи и детские сады.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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