Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области упал до 0,97

В Ростовской области снова снизился коэффициент распространения коронавируса. По данным на 24 мая, он составляет 0,97. Это значит, что каждый инфицированный человек до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.Однако прирост инфицированных остается стабильным. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 194 человек. Вместе с их количеством увеличился и показатель заболеваемости в Ростовской области. Теперь он равен 2 211 на 100 тысяч населения.Растет и число летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки скончались семь дончан, а общее количество смертей от коронавируса достигло 4 344 человек. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.