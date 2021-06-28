Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области подскочил до 1,2

В Ростовской области увеличился коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 29 по 30 июня он вырос до 1,2. Это значение показывает, сколько здоровых человек до самоизоляции может заразить один инфицированный.За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 224 жителя донского региона. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 99 308 человек. Показатель заболеваемости находится в прямой зависимости от общего числа зараженных. За минувшие сутки он увеличился до 2 363 на 100 тысяч жителей.Выросло и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. Коронавирус забрал жизни 4 673 человек. Из них 13 скончались за минувшие сутки. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.