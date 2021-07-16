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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает падать

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает падать
Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает падать. За сутки с выходных он остаётся на отметке 1,1. Об этом рассказали в правительстве донского региона 19 июля.

Напомним, неделю назад в области ввели новые ограничения из-за слишком высоких темпов распространения инфекции. Какое-то время показатель продержался на 1,3, а после начал падать. С 17 июля коэффициент распространения упал до 1,1 и продолжает держаться на этой отметке.

Обычно Роспотребнадзор рекомендует облегчать коронавирусные ограничения если коэффициент падает ниже единицы. На данный момент жители Дона уверенно идут к этой цели. А значит есть вероятность, что скоро ограничения снова снимут.

Всего с начала пандемии в Ростовской области заболели уже больше 105 тысяч человек. В том числе 340 инфицированных, которых выявили за прошедшие сутки.

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