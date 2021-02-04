Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на прежнем значении

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остался неизменным - 0,97. Показатель заболеваемости COVID-19 за сутки с 5 по 6 февраля увеличился на девять единиц и стал равен 1 568 на 100 тысяч жителей.Увеличилось и число зараженных. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 361 жителя региона. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет (122 человека). Немного меньше инфицированных специалисты выявили среди людей от 46 до 65 лет - 120 человек. Пациентами с коронавирусом стали 74 пенсионера в возрасте от 66 до 79 лет и 25 - старше 80 лет. Вирус не обошел стороной и детей. За минувшие сутки положительный тест получил 21 несовершеннолетний.Всего за период пандемии заразился 65 891 человек. Из них 2 790 врачам не удалось спасти. По информации правительства региона, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. К ним относятся астма, гипертония, сахарный диабет, аутоиммунные, сердечно-сосудистые, онкологические и заболевания легких.