Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается равным единице

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится на единице. Показатель заболеваемости инфекцией достиг 1 434 на 100 тысяч населения. За сутки с 21 по 22 января он увеличился на девять единиц.Число заболевших продолжает расти. За прошедшие 24 часа медики выявили вирус у 391 жителя региона. Всего за период пандемии коронавирус подхватили 60 269 человек. Из них 2 448 врачам не удалось спасти. За минувшие сутки скончались 26 пациентов с диагнозом «COVID-19». Не стало восьми мужчин в возрасте от 64 до 84 лет и 18 женщин от 55 до 90 лет. По информации правительства области, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Вирус вызвал осложнения, которые и привели к летальному исходу.