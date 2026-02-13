В Ростовской области на миллионы оштрафовали капитана теплохода после происшествия
В Ростовской области оштрафован капитан теплохода за превышение скорости. Об этом рассказали в Южной транспортной прокуратуре.
По версии следствия, капитан теплохода заходил в камеру судоходного шлюза Кочетовского гидроузла на реке Дон с небезопасной скоростью. Вырулить не вышло, и часть судна протаранила металлические шлюзы.
- Судовладельцу и ФГУ «Азово-Донская бассейновая администрация» причинен материальный ущерб более 31 миллиона рублей, - сказано в сообщении.