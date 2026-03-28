Фото: нейросети

Как защитить себя в сезон аллергии рассказала врач из Ростова Алла Молчанова. Специалист объяснила несколько простых правил.Во-первых, нужно выяснить, на что конкретно у вас аллергия. Необходимо сдать анализы. Самый надежный способ — сдать кровь на специфические иммуноглобулины к пыльце деревьев (к панели «Деревья» или «Раннецветущие»).Иногда аллергическая реакция может возникать из-за свежих овощей, так называемая перекрестная аллергия. С этим поможет справиться термическая обработка плодов. От свежих яблок и моркови нужно будет временно отказаться.Не стоит забывать о гигиене. Приходя с улицы, сразу снимайте одежду, принимайте душ и промывайте нос солевыми растворами, чтобы смыть пыльцу.