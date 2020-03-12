К поиску пропавшей в Ростовской области 80-летней женщины подключились волонтеры



В Ростовской области продолжают разыскивать пропавшую 80-летнюю женщину. К поиску Любови Поповой подключились волонтеры из «Лиза Алерт Юг».



8 марта пенсионерка вышла из своего дома в поселке Горняцком в Белокалитвинском районе и не вернулась обратно. Как сообщили родственники пропавшей, женщина не ориентируется в пространстве. К поиску подключились сотрудники правоохранительной службы, а теперь и волонтеры.



У Любови Поповой короткие седые волосы и рост около 170 сантиметров. В день пропажи она была одета в темно-вишневый свитер, темные штаны, светло-розовую шапку, розовые носки, белую вязаную жилетку, а также калоши.



Если вы обладаете информацией о местоположении пенсионерки, просьба сообщить по номерам: 02, 112 (полиция) или 8-800-700-54-52 (волонтеры).