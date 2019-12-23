К поиску пропавшей в Ростове женщины подключились волонтёры



Волонтёры подключились к поиску пропавшей в Ростове 42-летней женщины. О ней нет вестей уже двое суток. Ирина Завалишина пропала 23 декабря в Кировском районе города.



В тот день она вышла из дома и отправилась в неизвестном направлении. Родственники пропавшей обратились за помощью к полицейским и поисковикам.



В ориентировке указано, что рост Ирины — примерно 160-165 сантиметров, телосложение среднее. У неё прямые тёмные волосы и карие глаза. Женщина была одета в чёрные брюки, клетчатый пиджак, чёрный пуховик до колен и ботинки такого же цвета. Сообщается, что она нуждается в медицинской помощи.



Если вы знаете, где находится Ирина Завалишина, позвоните по телефонам: 8 (863) 249-23-66, 8 (863) 249-22-24, 8-800-700-54-52, 112 или 02.