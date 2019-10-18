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Волонтеры подключились к поиску пропавшей в Ростове девочки-подростка

Волонтеры подключились к поиску пропавшей в Ростове девочки-подростка
К поиску пропавшей в Ростове девочки-подростка подключились волонтеры. Анна Тоичко ушла из дома в Первомайском районе 2 октября, и с тех пор родные не знают о ее местонахождении.

Известно, что девочка пошла погулять, однако не предупредила о своем долгом отсутствии. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию с просьбой оказать помощь в поисках. Когда за две недели поисков результата не было, близкие Ани попросили помочь волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы расклеивают ориентировки, опрашивают знакомых и прочесывают улицы в поисках подростка.

На вид Ане - 14-16 лет, рост - примерно 160 сантиметров, у нее прямые длинные волосы, карие глаза. В день исчезновения она была одета в желтое пальто, черный свитер и черные брюки.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Анны Тоичко, просьба обращаться по телефонам: 8 (86324) 9-45-20, 8 (86325) 4-28-11 или 02.

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