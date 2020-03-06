Дезориентированную пенсионерку разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области пропала без вести 80-летняя пенсионерка. Уже несколько дней о местонахождении Любови Поповой нет никакой информации.



Женщину разыскивают в Белокалитвинском районе. Она вышла из своего дома в посёлке Горняцком 8 марта. С тех пор её никто не видел. Родственники пропавшей подали заявление в полицию. Они сообщили, что Любовь Прокофьевна плохо ориентируется в пространстве.

Её рост – 165-170 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины короткие седые волосы.



Она была одета в тёмно-вишнёвый свитер под горло, белую вязаную жилетку, чёрные штаны, тёплые розовые носки, светло-розовую шапку и тёмно-вишнёвые калоши без задника.



Любую информацию о местонахождении Любови Поповой просят сообщать в полицию по телефону 02.