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Дезориентированную пенсионерку разыскивают в Ростовской области

Дезориентированную пенсионерку разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области пропала без вести 80-летняя пенсионерка. Уже несколько дней о местонахождении Любови Поповой нет никакой информации.

Женщину разыскивают в Белокалитвинском районе. Она вышла из своего дома в посёлке Горняцком 8 марта. С тех пор её никто не видел. Родственники пропавшей подали заявление в полицию. Они сообщили, что Любовь Прокофьевна плохо ориентируется в пространстве.
Её рост – 165-170 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины короткие седые волосы.

Она была одета в тёмно-вишнёвый свитер под горло, белую вязаную жилетку, чёрные штаны, тёплые розовые носки, светло-розовую шапку и тёмно-вишнёвые калоши без задника.

Любую информацию о местонахождении Любови Поповой просят сообщать в полицию по телефону 02.

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