К поискам пропавшей в Батайске молодой мамы подключились волонтеры
Волонтеры присоединились к поискам пропавшей 29-летний батайчанки. Валерия Соколкова (Игнатьева) перестала выходить на связь 3 ноября.
Молодую маму разыскивают вторые сутки. В поисках задействовано несколько специальных групп.
Напомним, спустя несколько дней после исчезновения Валерии появилось видео, записанное придомовой камерой, на котором видно, как батайчанка выходит из своего подъезда.
Муж девушки не знает, куда она могла направиться. Валерия проводила супруга на работу, а ребенка отвела в детский сад. Утром 3 ноября пропавшая ушла из дома №1/107 по улице Орджоникидзе. Ее телефон и банковские карты остались дома.
Валерии на вид лет 25. У нее худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза. Рост девушки - 160 сантиметров. Из дома она вышла черной кожаной куртке-пиджаке, темно-синих джинсах и черных кожаных ботинках. С собой девушка взяла черный рюкзак.
Если вам известно местонахождение Валерии Соколковой, сообщите об этом по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52.