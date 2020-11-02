В Батайске без вести пропала 29-летняя девушка

В Батайске вторые сутки разыскивают 29-летнюю девушку. Валерия Соколкова ушла из дома №1/107 по улице Орджоникидзе около десяти часов утра 3 ноября и до сих пор не вернулась обратно.Как сообщает DonDay.ru, молодая мама трехлетней дочери в день исчезновения вела себя как обычно: отправила супруга на работу, а дочь – в детский сад. Но когда муж вернулся домой, возлюбленной там уже не было.Молодой маме на вид 25 лет. У нее каштановые волосы ниже плеча, голубые глаза. Она была одета в черную куртку, темные джинсы. С собой у пропавшей рюкзак.Если вам что-либо известно о местонахождении Валерии Соколковой, сообщите по номеру 8 (938) 160 05 05 (подруга пропавшей – Оксана).